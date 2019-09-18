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РИА Новости

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

13:38 18.09.2019 (обновлено: 14:43 18.09.2019)
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© ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина"Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
© ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина"
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
Стапельная сборка — один из технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера переместят в цех окончательной сборки.
Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина".
"Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.
Вариант компоновки лайнера Ил-96-400М
20 марта, 22:27РИА Новости
"Ильюшин" представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96.
Его возможности расширят за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.
Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.
Производители обещают, что по показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М будет находиться на одном уровне с мировыми аналогами.
Самолет Ил-96-400
25 июня, 09:37РИА Новости
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
915159645
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Ил-96Объединенная авиастроительная корпорацияВоронежРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Бох в помощь!
18 сентября, 15:29
ODOR SCROTUM
8114205
Отлично!!!
18 сентября, 14:07
Арсений Понфиленко
7500003
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