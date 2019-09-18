В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Стапельная сборка — один из технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера переместят в цех окончательной сборки.

Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина".

"Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96.

Его возможности расширят за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.

Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.