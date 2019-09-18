Российские ученые открыли два новых вида ящериц в Индокитае

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ученые во время летних экспедиций обнаружили в лесах Индокитая два новых вида ящериц, один из видов назвали в честь российского ученого, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

"Международная команда ученых совместно с герпетологами (специалисты по рептилиям - ред.) Зоологического музея МГУ обнаружили два новых вида сцинков, обитающих в лесах Индокитая. Один из видов - Lipinia vassilievi - назван в честь выдающегося герпетолога, профессора МГУ Бориса Васильева. Этот вид обитает только в узкой области вдоль вьетнамско-камбоджийской границы в предгорьях центральной части Аннамитского хребта", - сообщил Гомыранов.

© Фото : Ящерица, открытая в Индокитае © Фото : Ящерица, открытая в Индокитае

Второй открытый вид Lipinia trivittata отличается тремя характерными полосами на верху головы: одной светлой и двух темных.

"Оба описанных вида ведут дневной, но при этом скрытный образ жизни, передвигаясь либо по стволам деревьев, либо среди лесной подстилки в поисках мелких насекомых - основного корма этих рептилий", - уточнил Гомыранов.