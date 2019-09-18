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РИА Новости

Российские ученые открыли два новых вида ящериц в Индокитае

13:38 18.09.2019 (обновлено: 16:09 18.09.2019)
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© Фото : Ящерица, открытая в Индокитае
Ящерица, открытая в Индокитае
© Фото :
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ученые во время летних экспедиций обнаружили в лесах Индокитая два новых вида ящериц, один из видов назвали в честь российского ученого, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
"Международная команда ученых совместно с герпетологами (специалисты по рептилиям - ред.) Зоологического музея МГУ обнаружили два новых вида сцинков, обитающих в лесах Индокитая. Один из видов - Lipinia vassilievi - назван в честь выдающегося герпетолога, профессора МГУ Бориса Васильева. Этот вид обитает только в узкой области вдоль вьетнамско-камбоджийской границы в предгорьях центральной части Аннамитского хребта", - сообщил Гомыранов.
© Фото : Ящерица, открытая в Индокитае
Ящерица, открытая в Индокитае
© Фото :
Ящерица, открытая в Индокитае
Второй открытый вид Lipinia trivittata отличается тремя характерными полосами на верху головы: одной светлой и двух темных.
"Оба описанных вида ведут дневной, но при этом скрытный образ жизни, передвигаясь либо по стволам деревьев, либо среди лесной подстилки в поисках мелких насекомых - основного корма этих рептилий", - уточнил Гомыранов.
Он также привел замечания одного из авторов открытия, герпетолога и сотрудника Зоологического музея МГУ Евгения Дунаева о том, что обнаруженные ящерицы имеют яркоокрашенные концы хвостов, их движение они используют в общении друг с другом, расшифровать значение которого ученым только предстоит.
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