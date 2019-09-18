Шефчович проведет встречи с министрами энергетики России и Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед трехсторонней встречей по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года проведет двусторонние переговоры с российским и украинским министрами и делегациями, говорится в сообщении ЕК.
"В преддверии встречи вице-президент Шефчович проводит двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, а также с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Присутствуют также руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", - говорится в сообщении.
Переговоры будут сосредоточены вокруг того, как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем соглашении, подходящей длительности нового контракта, необходимых объемах и тарифах, отмечается в релизе.
16 сентября, 09:22Сказано в эфиреПолитолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.