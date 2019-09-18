Шефчович проведет встречи с министрами энергетики России и Украины

Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газа Россия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.