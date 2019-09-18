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РИА Новости

Шефчович проведет встречи с министрами энергетики России и Украины

13:38 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед трехсторонней встречей по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года проведет двусторонние переговоры с российским и украинским министрами и делегациями, говорится в сообщении ЕК.
"В преддверии встречи вице-президент Шефчович проводит двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, а также с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Присутствуют также руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", - говорится в сообщении.
Переговоры будут сосредоточены вокруг того, как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем соглашении, подходящей длительности нового контракта, необходимых объемах и тарифах, отмечается в релизе.
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