Россия заняла 12-е место в индексе готовности стран G20 к вызовам будущего

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия заняла 12-е место по общим результатам проекта "Индекс готовности стран к будущему-2019", в котором участвовали страны G20, при этом в тройку лидеров вошли США, Германия и Великобритания, свидетельствуют Россия заняла 12-е место по общим результатам проекта "Индекс готовности стран к будущему-2019", в котором участвовали страны G20, при этом в тройку лидеров вошли США, Германия и Великобритания, свидетельствуют данные рейтинга

В среду ВЦИОМ и международный дискуссионный клуб "Валдай" презентовали результаты совместного проекта "Индекс готовности стран к будущему-2019", который рассказал о способности стран G20 отвечать на новые вызовы времени. Индекс составлен на основе статистических данных и экспертных опросов и охватывает десять сфер: технологии, экономика, образование, наука, общество, культура и коммуникации, ресурсы и экология, суверенитет и безопасность, система управления, международное влияние.

По результатам исследования, в тройку лидеров индекса вошли США (100 баллов), Германия (93 балла) и Великобритания (88 баллов). На четвертом месте расположилась Япония (87 баллов), на пятом - Южная Корея (74 балла), на шестом - Евросоюз (74 балла), на седьмом - Канада (71 балл), на восьмом - Франция (70 баллов), на девятом - Австралия (66 баллов), на десятом - Китай (63 балла). В свою очередь, Россия заняла 12-е место в общем рейтинге (38 баллов).

"Большинство стран в сводном индексе укрепились. Из тех, кто значимо ослаб - Германия и Великобритания, и еще Мексика - с 16 до 12 баллов. Остальные выглядят неплохо с точки зрения динамики. В прорыве оказалась Индонезия, в провале - Южно-Африканская Республика... В плане стагнации можно назвать Индию, Австралию, Канаду, Евросоюз в целом и Корею... Те, кто укрепил свои позиции - США, Франция, Китайская народная республика, РФ, Турция, Италия, Бразилия, Аргентина и Саудовская Аравия", - сказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров на презентации результатов исследования.

Как указано в рейтинге, самую высокую строчку (восьмое место из 20) Россия заняла в сфере суверенитета и безопасности, в десятку РФ вошла в сферах образования и культуры и коммуникаций, 11-е место она заняла в сферах науки и системы управления, 12-е - в сферах технологий и общества, 17-е - в экономике, а самую низкую позицию заняла в сфере ресурсов и экологии.

"Результаты очень интересные, на мой взгляд... Что мы не учли? Это было сознательное решение. Мы не стали проставлять веса. Мы не стали говорить, что, например, для того, чтобы страна была готова к будущему, у нее должно быть развитые оборонные силы или сверхразвитая система управления... Но страны разные, даже в двадцатке страны разные. Мы уравняли, иначе мы не смогли бы объективно их сравнивать", - отметил Федоров.