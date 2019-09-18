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РИА Новости

Рогозин рассказал о ходе работы по созданию "буксира" с ядерным двигателем

13:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Роскосмос продолжает опытно-конструкторскую работу по созданию космического "буксира" с ядерной энергодвигательной установкой, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.
"Действительно, у нас есть работа по созданию космического реактора мегаваттного класса. Сразу ли будет мегаваттный класс или полумегаваттный класс - этот вопрос решается. Мы двигаемся в этом направлении, и эта работа находится в графике", - сказал он, отвечая на вопрос об опытно-конструкторской работе "Экипаж" по созданию питерским КБ "Арсенал" межпланетного буксира с ядерной установкой.
"Самая безопасная орбита для выведения реактора - это не менее 800 километров. Соответственно, это возможность создать на электроракетных двигателях "буксир". Скорость его будет невысока, но работать он может очень долго и эффективно. Поэтому мы занимаемся этой работой", - добавил Рогозин.
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
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В августе Роскосмос в годовом отчете за 2018 год сообщил о завершении первого проекта по созданию уникального космического "буксира" - транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) - на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, предназначенного для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах.
В июне стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с этим ядерным "буксиром" намечено построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию 2030 году.
В декабре 2018 года научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша (головного исполнителя по проекту ТЭМ) Анатолий Коротеев сообщил о подготовке к открытом космосе эксперимента по проверке работы наиболее важного элемента ЯЭДУ. Сроки выполнения работы не уточнялись.
Проект создания ТЭМ на основе ЯЭДУ мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года. Заявленная цель проекта - обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, "качественно повышающих их функциональные возможности".
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