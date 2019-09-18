Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию стать участником проекта по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.

""Роскосмос" готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура", - рассказал он в интервью Анатолийскому агентству.

Участниками такого проекта, по мысли Рогозина, были бы Турция как страна-организатор пусков, Россия, которая "оказывает содействие в передаче технологий", и Казахстан, который "предоставляет свой уникальный космический порт".

"Я думаю, это хорошая перспектива", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".