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РИА Новости

Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур

13:27 18.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Антон Денисов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию стать участником проекта по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.
""Роскосмос" готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура", - рассказал он в интервью Анатолийскому агентству.
Участниками такого проекта, по мысли Рогозина, были бы Турция как страна-организатор пусков, Россия, которая "оказывает содействие в передаче технологий", и Казахстан, который "предоставляет свой уникальный космический порт".
"Я думаю, это хорошая перспектива", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".
Пока турецкий гражданин в космос никогда не летал. В 2005 году в Турции была принята Национальная программа космических исследований. Согласно программе, на 2010 год было запланировано начало работ по подготовке турецких астронавтов, а на 2014 год - запуск турецкого корабля. Планы остались нереализованными. В декабре 2018 года в Турции было создано Национальное космическое агентство.
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