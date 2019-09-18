Миронов прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал идею сокращения рабочей недели несбыточной и абсурдной.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Он отметил, что вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. Данная тема будет поднята на обсуждение и в Госдуме.

"Еще месяц назад в правительстве заявляли, что "четырехдневка" в стране возможна лет через 50, а теперь уже обсуждают эксперименты. С тем же успехом можно обсуждать введение в стране сиесты. Такая же несбыточная и абсурдная идея", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Он также считает, что при сокращении рабочей недели на 20% большинству организаций придется на столько же увеличивать штат. "Ни больницы, ни школы, ни многие другие бюджетные и частные учреждения не могут работать только четыре дня. При введении дополнительного выходного придется привлекать новых работников. А как же тот самый дефицит кадров? Нашей медицине, напомню, и так не хватает более 25 тысяч врачей", - отметил Миронов.

Лидер "Справедливой России" также назвал идею "четырехдневки" на сегодняшний день абсолютно невыполнимой.