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РИА Новости

Миронов прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели

13:26 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал идею сокращения рабочей недели несбыточной и абсурдной.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Он отметил, что вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. Данная тема будет поднята на обсуждение и в Госдуме.
"Еще месяц назад в правительстве заявляли, что "четырехдневка" в стране возможна лет через 50, а теперь уже обсуждают эксперименты. С тем же успехом можно обсуждать введение в стране сиесты. Такая же несбыточная и абсурдная идея", - цитирует Миронова его пресс-служба.
Он также считает, что при сокращении рабочей недели на 20% большинству организаций придется на столько же увеличивать штат. "Ни больницы, ни школы, ни многие другие бюджетные и частные учреждения не могут работать только четыре дня. При введении дополнительного выходного придется привлекать новых работников. А как же тот самый дефицит кадров? Нашей медицине, напомню, и так не хватает более 25 тысяч врачей", - отметил Миронов.
Лидер "Справедливой России" также назвал идею "четырехдневки" на сегодняшний день абсолютно невыполнимой.
"Нам кивают на западный опыт. Но ни в одной стране мира не сокращают рабочую неделю на общегосударственном уровне. В Европе сокращают рабочие часы. И это оправдано - ростом экономики, развитием технологий. Кроме того, во всех этих странах почасовая оплата труда. Вот какой опыт нужно перенимать в первую очередь!", - полагает политик.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
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