Ленобласть выделила 25,7 млн рублей на поддержку фермерских стартапов

С. - ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Восемь новых фермерских хозяйств появятся в Ленинградской области благодаря грантам, предоставляемым по программе "Агростартап", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего на конкурс были поданы 40 заявок. Конкурсной комиссией одобрено восемь лучших проектов. Особенностью гранта является то, что соискателю не обязательно быть зарегистрированным в области фермером, подать заявки могут и жители других регионов, желающие заняться сельским хозяйством в Ленинградской области.

Общая сумма грантовой поддержки составляет 25,7 миллиона рублей

"Начинающие фермеры будут заниматься молочным животноводством, разведением коз, кроликов, птицы, выращиванием клубники и овощей", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги конкурса.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что на "Агростартап" поступило немало хороших предложений и выбор был не простым.