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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть выделила 25,7 млн рублей на поддержку фермерских стартапов

13:23 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С. - ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Восемь новых фермерских хозяйств появятся в Ленинградской области благодаря грантам, предоставляемым по программе "Агростартап", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего на конкурс были поданы 40 заявок. Конкурсной комиссией одобрено восемь лучших проектов. Особенностью гранта является то, что соискателю не обязательно быть зарегистрированным в области фермером, подать заявки могут и жители других регионов, желающие заняться сельским хозяйством в Ленинградской области.
Общая сумма грантовой поддержки составляет 25,7 миллиона рублей
"Начинающие фермеры будут заниматься молочным животноводством, разведением коз, кроликов, птицы, выращиванием клубники и овощей", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги конкурса.
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В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что на "Агростартап" поступило немало хороших предложений и выбор был не простым.
"Необходимо отметить, что фермеры, не прошедшие отбор, могут после корректировки бизнес-планов попробовать подать заявки на конкурсы в рамках других наших программ, в частности, программы "Ленинградский гектар". Здесь также, как и в "Агростартапе", – мы ждем жителей любых регионов России, соискатели могут получить грант до трех миллионов рублей и до десяти гектаров земли. Заявки на "Ленинградский гектар" принимает комитет по АПК", – сказал Малащенко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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