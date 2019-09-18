Рогозин не подтвердил приглашение оштрафованных блогеров на экскурсию

"А с чего мне их приглашать? Они нарушили периметр безопасности... После этого какие-то бонусы должны получать? Не могут быть привилегии в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, правда ли, что блогеры были приглашены на экскурсию.