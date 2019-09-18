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РИА Новости

Рогозин не подтвердил приглашение оштрафованных блогеров на экскурсию

13:22 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Информация о приглашении блогеров, которых задержали за незаконное проникновение на территорию одного из предприятий Роскосмоса, не соответствует действительности, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
Ранее Роскосмос сообщил о задержании 17 человек за незаконное проникновение на территорию одного из своих предприятий. Потом оказалось, что территория сдавалась в аренду коммерческой компании. Каждому задержанному выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта" КоАП. Впоследствии участник и инициатор неудачной вылазки Даниил Пустовалов заявил РИА Новости, что всех их пригласили посетить этот объект официально.
"А с чего мне их приглашать? Они нарушили периметр безопасности... После этого какие-то бонусы должны получать? Не могут быть привилегии в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, правда ли, что блогеры были приглашены на экскурсию.
Он добавил, что готов провести соответствующую экскурсию для заинтересованных в развитии космической отрасли журналистов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
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