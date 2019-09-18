Рогозин не подтвердил приглашение оштрафованных блогеров на экскурсию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Информация о приглашении блогеров, которых задержали за незаконное проникновение на территорию одного из предприятий Роскосмоса, не соответствует действительности, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
Ранее Роскосмос сообщил о задержании 17 человек за незаконное проникновение на территорию одного из своих предприятий. Потом оказалось, что территория сдавалась в аренду коммерческой компании. Каждому задержанному выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта" КоАП. Впоследствии участник и инициатор неудачной вылазки Даниил Пустовалов заявил РИА Новости, что всех их пригласили посетить этот объект официально.
"А с чего мне их приглашать? Они нарушили периметр безопасности... После этого какие-то бонусы должны получать? Не могут быть привилегии в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, правда ли, что блогеры были приглашены на экскурсию.
Он добавил, что готов провести соответствующую экскурсию для заинтересованных в развитии космической отрасли журналистов.