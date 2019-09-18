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РИА Новости

Госдума поддержала бессрочные надбавки к НДПИ на нефть и газ

13:18 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который снимает ограничение по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ, делая их бессрочными.
По действующему законодательству соответствующие надбавки к НДПИ действуют по 2021 год включительно. Правительство РФ предложило сделать их постоянными.
Поправки касаются продления так называемых надбавок к НДПИ на добычу нефти и природного газа на бессрочной основе, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. По его словам, это вполне оправданное решение с учетом налоговой нагрузки и ранее предоставленных льгот, благодаря ему бюджет сохранит порядка 340 миллиардов рублей в год.
Правительство, проанализировав ситуацию с учетом льгот, нефтяного маневра и компенсацией нефтяникам их расходов, посчитало возможным сохранить норму бессрочно, то есть сделать постоянно действующей, говорил, в свою очередь, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Данная поправка в Налоговый кодекс была поддержана сразу во втором чтении, поскольку ею был дополнен уже принятый ранее в первом чтении законопроект.
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