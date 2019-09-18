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РИА Новости

Коломойский подаст в суд на экс-главу Нацбанка Украины

13:14 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен подать в суд иск о защите чести и достоинства на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, обвинившую его в "травле".
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью.
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
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"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - приводит слова Коломойского издание "Левый берег" в среду.
Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах. "Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском - ред.) бегать буду", - отметил олигарх.
Во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
Игорь Коломойский
17 сентября, 13:40РИА Новости
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Валерия ГонтареваАрсен АваковИгорь КоломойскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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