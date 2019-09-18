Коломойский подаст в суд на экс-главу Нацбанка Украины

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен подать в суд иск о защите чести и достоинства на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, обвинившую его в "травле".

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - приводит слова Коломойского издание "Левый берег" в среду.

Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах. "Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском - ред.) бегать буду", - отметил олигарх.