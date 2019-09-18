Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий, заявил Рогозин

Он отметил, что космос связан и с безопасностью страны, а "для Турции это особенно актуально, поскольку страна находится в непростом окружении".

"Поэтому сотрудничество с Россией в области развития орбитальной группировки космических аппаратов, способных делать детальную съемку и давать точные прогнозы развития ситуации, было бы очень выгодным для наших турецких коллег. В этой сфере мы готовы договариваться", - отметил глава госкорпорации.