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РИА Новости

Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий, заявил Рогозин

13:13 18.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Антон Денисов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий и орбитальной группировки космических аппаратов, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий... Мы могли бы поставить отдельные комплектующие к некоторым турецким проектам, например двигатели, системы управления и многое другое. Мы не видим здесь серьезных ограничений, и в этом плане Турция может рассчитывать на поддержку России", - сказал Рогозин в интервью Анатолийскому агентству.
Он отметил, что космос связан и с безопасностью страны, а "для Турции это особенно актуально, поскольку страна находится в непростом окружении".
"Поэтому сотрудничество с Россией в области развития орбитальной группировки космических аппаратов, способных делать детальную съемку и давать точные прогнозы развития ситуации, было бы очень выгодным для наших турецких коллег. В этой сфере мы готовы договариваться", - отметил глава госкорпорации.
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