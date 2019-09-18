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РИА Новости
Культура

Кристофер Ламберт выучил самое "владивостокское" слово

13:12 18.09.2019
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© Фото : предоставлено организаторами фестиваляАктер Кристофер Ламберт на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Голливудский актер Кристофер Ламберт во время пресс-конференции на кинофестивале "Меридианы Тихого" выучил самое "владивостокское" слово, и оно стало четвертым в списке выученных им в России.
Ламберт согласился на предложение журналистов выучить слово, которое можно назвать символом Владивостока, и успешно продекламировал: "Море, море".
Первыми русскими словами, которые произнес актер на пресс-конференции, были "спасибо" и "да". Затем актер подумал и сказал: "Хорошо".
Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", прибыл на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды. В среду он представит фильм-сюрприз.
"Меридианы Тихого" проходят во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приехали звезды российского кино и театра - Константин Хабенский (президент международного фестиваля), Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.
Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
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КультураКристофер ЛамбертВладивостокРоссия
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