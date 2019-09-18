Кристофер Ламберт выучил самое "владивостокское" слово

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Голливудский актер Кристофер Ламберт во время пресс-конференции на кинофестивале "Меридианы Тихого" выучил самое "владивостокское" слово, и оно стало четвертым в списке выученных им в России.

Ламберт согласился на предложение журналистов выучить слово, которое можно назвать символом Владивостока, и успешно продекламировал: "Море, море".

Первыми русскими словами, которые произнес актер на пресс-конференции, были "спасибо" и "да". Затем актер подумал и сказал: "Хорошо".

Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", прибыл на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды. В среду он представит фильм-сюрприз.