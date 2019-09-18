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РИА Новости
Тульская область

Корпорация МСП презентовала в Туле цифровую платформу "Зеркальный реестр"

13:06 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСпасская башня Тульского кремля
Спасская башня Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 18 сен - РИА Новости. Корпорация МСП презентовала в Туле цифровую платформу "Зеркальный реестр" на базе портала "Бизнес-навигатора МСП", которая позволит в онлайн-режиме сопоставлять данные по проверкам малого бизнеса, полученные от контрольно-надзорных органов и субъектов малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, благодаря "Зеркальному реестру" можно проанализировать все нарушения малого бизнеса и на основании полученных результатов создать пошаговую инструкцию по их предотвращению для предпринимателей.

"Дополнительно в "Зеркальный реестр" будет заноситься информация не только со стороны контролеров, но и непосредственно от предпринимателей, к которым пришли ревизоры, что приведёт к более тесной обратной связи предпринимателей и власти. В результате этого будет создана полная картина действий проверяющих", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в августе этого года целый ряд предпринимателей из Тулы приняли участие в тестировании разработанного "Зеркального реестра" проверок.
"Корпорация МСП успешно создаёт и продвигает удобные и понятные сервисы для предпринимателей, которые помогают им решать прикладные задачи – подбирать персонал, находить партнёров, составлять бизнес-план. Один из таких сервисов – портал Бизнес-навигатора. Ежегодно на этой платформе появляются новые полезные опции. Одним из них стал "Реестр проверок", который создаётся по поручению Президента Российской Федерации. Он позволит сделать систему проверок более понятной для бизнеса и наладить обратную связь по их результатам", – сказал губернатор области Алексей Дюмин. Он принял участие в выездной стратегической сессии Корпорации МСП, которая прошла в Туле на базе творческого индустриального кластера "Октава".
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