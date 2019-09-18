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РИА Новости
Единый день голосования

Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

13:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВадим Шумков
Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вадим Шумков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 18 сентября, официально вступил в должность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Павел Поперешниченко.
"Вадим Михайлович Шумков сегодня официально вступил в должность", - сказал Поперешниченко.
Он отметил, что церемония вступления в должность проходила в концертном зале курганской областной филармонии.
По данным областной избирательной комиссии, в единый день голосования 8 сентября за Шумкова, который участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, проголосовали 239,9 тысячи жителей Курганской области - 80,86%. Выборы признаны действительными и состоявшимися. Шумков 12 сентября по решению облизбиркома зарегистрирован губернатором Курганской области.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияВадим ШумковКурганская область
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