Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 18 сентября, официально вступил в должность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Павел Поперешниченко.

"Вадим Михайлович Шумков сегодня официально вступил в должность", - сказал Поперешниченко.

Он отметил, что церемония вступления в должность проходила в концертном зале курганской областной филармонии.