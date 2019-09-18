Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 18 сентября, официально вступил в должность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Павел Поперешниченко.
"Вадим Михайлович Шумков сегодня официально вступил в должность", - сказал Поперешниченко.
Он отметил, что церемония вступления в должность проходила в концертном зале курганской областной филармонии.
По данным областной избирательной комиссии, в единый день голосования 8 сентября за Шумкова, который участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, проголосовали 239,9 тысячи жителей Курганской области - 80,86%. Выборы признаны действительными и состоявшимися. Шумков 12 сентября по решению облизбиркома зарегистрирован губернатором Курганской области.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России