"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" объединились

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Теперь предпринимателям Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — бенефициарам "Дикси" и "Альбиона-2002" ("Бристоль") — принадлежит 51%, а владельцу "Красное&Белое" Сергею Студенникову — 49% объединенной компании.

По словам последнего, холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited будет управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей.

Ожидается, что выручка объединенной компании в 2019 году составит 800 миллиардов рублей.

Студенников рассказал, что обсуждение возможной сделки началось около семи лет назад, а в конце прошлого года переговоры уже были на финишной стадии.