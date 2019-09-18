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РИА Новости

"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" объединились

13:04 18.09.2019 (обновлено: 14:55 18.09.2019)
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© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете
© Depositphotos / cookiecutter
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
Теперь предпринимателям Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — бенефициарам "Дикси" и "Альбиона-2002" ("Бристоль") — принадлежит 51%, а владельцу "Красное&Белое" Сергею Студенникову — 49% объединенной компании.
По словам последнего, холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited будет управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей.
Ожидается, что выручка объединенной компании в 2019 году составит 800 миллиардов рублей.
Студенников рассказал, что обсуждение возможной сделки началось около семи лет назад, а в конце прошлого года переговоры уже были на финишной стадии.
Таким образом, в России появился третий по размеру оборота ретейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Читаю каменты и думаю, я один никогда не слышал про сеть Бристоль?..
18 сентября, 16:09
Hymeleon RUS
2010003
Пропало "Красное и белое"... а жаль! Там всегда можно было купить хорошее вино, причем немного дешевле, чем везде, и система скидок устраивала...
18 сентября, 14:03
ГМГеоргий Мирный
921415
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