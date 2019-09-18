В ЕР разработали законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

"Необходимо до конца использовать имеющийся инструмент парламентского контроля для того, чтобы можно было в этом докладе более досконально изучить содержание и организовать само обсуждение этого доклада. Мы договорились о том, что Айрат Закиевич даст протокольное поручение на пленарном заседании Государственной Думы комитету по охране здоровья и комитету по контролю и регламенту встретиться с министерством здравоохранения и сформулировать наш заказ на то, что из себя должен представлять из себя этот национальный доклад, на что мы просим в первую очередь обратить министерство здравоохранения внимание и каким образом мы предполагаем организовать обсуждение этого национального доклада. Пока мы не будем принимать данный законопроект, но двинемся в этом направлении", - сказал Исаев.