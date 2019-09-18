В ЕР разработали законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Координационный Совет фракции "Единая Россия" поддержал законопроект, которым предлагается предоставить право бригаде скорой медицинской помощи по согласованию со старшим врачом оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента в экстренных случаях, когда такое согласие не может быть получено, сообщил журналистам глава совета, первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Еще одна важная инициатива была подготовлена (депутатом) Юрием Викторовичем Кобызевым. Он сам у нас действующий врач, и инициатива такова: вы знаете, что сейчас для проведения любым медицинских манипуляций нужно получить письменное согласие пациента. Наш коллега предложил убрать это письменное согласие как необходимое условие в случае выезда скорой помощи к пациенту, который не в состоянии физически этого письменного согласия дать", - сказал Исаев.
Он пояснил, что существуют разные случаи, когда пациент не в состоянии дать письменное согласие: например, поломаны обе руки или он находится в шоковом состоянии. В этом случае по консультации со старшим врачом предлагается предоставить право медицинской бригаде в экстренных случаях оказывать помощь без такого письменного согласия.
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"Минздрав поддерживает эту инициативу, минюст нет. Тем не менее, мы считаем эту инициативу правильной и актуальной и будем поддерживать", - сообщил Исаев.
Кроме того, рассказал парламентарий, депутат Айрат Фаррахов предложил, чтобы министерство здравоохранения представляло Госдуме ежегодный отчет по вакцинации и прививках в Российской Федерации. Исаев пояснил, что ввиду растущих миграционных потоков возникает угроза инфекций и эпидемий.
Вместе с тем, рассказал глава координационного совета ЕР, на сегодняшний день есть такой инструмент как национальный доклад по состоянию здравоохранения, который регулярно предоставляет Минздрав, однако полноценного его обсуждения не проводится.
"Необходимо до конца использовать имеющийся инструмент парламентского контроля для того, чтобы можно было в этом докладе более досконально изучить содержание и организовать само обсуждение этого доклада. Мы договорились о том, что Айрат Закиевич даст протокольное поручение на пленарном заседании Государственной Думы комитету по охране здоровья и комитету по контролю и регламенту встретиться с министерством здравоохранения и сформулировать наш заказ на то, что из себя должен представлять из себя этот национальный доклад, на что мы просим в первую очередь обратить министерство здравоохранения внимание и каким образом мы предполагаем организовать обсуждение этого национального доклада. Пока мы не будем принимать данный законопроект, но двинемся в этом направлении", - сказал Исаев.