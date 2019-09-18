В Балашихе запустили производство импортозамещающих деталей для МС-21

БАЛАШИХА, 18 сен - РИА Новости. Авиакорпорация "Рубин" запустила в подмосковной Балашихе импортозамещающее производство деталей для российского самолёта МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
На текущий момент в сборке МС-21 частично используются комплектующие американских и европейских производителей.
"Компания ввела в эксплуатацию новый цех по производству гидроприводов переменного тока и плунжерных насосов, которые используются в авиационной технике", - отметили в пресс-службе Фонда развития промышленности.
Новая продукция позволит в будущем полностью заместить аналогичные агрегаты зарубежного производства.
По данным фонда, продукция "Рубина" будет также использоваться в пассажирском самолёте Ил-114, самолёте-амфибии Бе-200, российско-китайском CR-929.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".