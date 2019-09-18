В ЕР разработали законопроект о снижении бумажной отчетности для учителей

"Внесен (законопроект) Еленой Анатольевной Митиной. Он направлен на выполнение рекомендаций больших парламентских слушаний - облегчение ситуации с отчетностью учителей, максимальное сокращение письменной отчетности. Эту цель преследует законопроект. Мы рассчитываем также на его дальнейшее принятие", - сказал Исаев.

Большие парламентские слушания по теме образования состоялись в Госдуме в июне. В них приняла участие министр просвещения Ольга Васильева. Глава ведомства тогда заявила, что в Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа.