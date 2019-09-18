В ЕР разработали законопроект о снижении бумажной отчетности для учителей

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Елена Митина ("Единая Россия") разработала законопроект, которым предлагается снизить нагрузку на учителей в части бумажной отчетности, Координационный совет фракции ЕР поддержал данную инициативу, сообщил журналистам глава совета, первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Внесен (законопроект) Еленой Анатольевной Митиной. Он направлен на выполнение рекомендаций больших парламентских слушаний - облегчение ситуации с отчетностью учителей, максимальное сокращение письменной отчетности. Эту цель преследует законопроект. Мы рассчитываем также на его дальнейшее принятие", - сказал Исаев.
Большие парламентские слушания по теме образования состоялись в Госдуме в июне. В них приняла участие министр просвещения Ольга Васильева. Глава ведомства тогда заявила, что в Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа.
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