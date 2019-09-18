В Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средняя зарплата врачей общей практики и врачей-терапевтов участковых в поликлиниках Москвы за первое полугодие 2019 года составила 121,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
"Средняя заработанная плата врачей "узких" специалистов в поликлиниках Москвы за первое полугодие 2019 года составляет 115,7 тысячи рублей, а врачей общей практики и врачей-терапевтов участковых - 121,7 тысячи рублей "на руки" после вычета НДФЛ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в расчет средней заработной платы врачей не включается зарплата руководителей учреждений, главных врачей, их заместителей и иных работников. Более 100 тысяч рублей в столичных поликлиниках получают 72% сотрудников - после вычета НДФЛ и без отработавших менее одной ставки.
"Дополнительно сообщаем, что заведующие отделениями в общей численности врачебного персонала составляют 10,8%, а их среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2019 года составила 191,3 тысячи рублей, на руки - 166,4 тысячи рублей после вычета НДФЛ", - отмечается в материале.
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