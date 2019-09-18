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РИА Новости

В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН

12:54 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию об отсутствии виз для визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.
"Посмотрим, что будет. Сейчас окончательно не решилось. В Данный момент у нас нет визы", - сказал Зариф агентству.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Вчера, 09:39Сказано в эфире
"Очередное хайли лайкли". Политолог о "доказательствах" вины ИранаЭр-Рияд обещал представить доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ. Политолог Леонид Крутаков предположил в эфире радио Sputnik, стоит ли ждать сенсации.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на полях Генассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп
17 сентября, 21:40РИА Новости
Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООН
Сообщения о возможной отмене визита Роухани в Нью-Йорк и слова Трампа появились на фоне обвинений США в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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16 сентября, 08:00РИА Новости
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Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаСаудовская АравияООНИранСШАВ мире
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