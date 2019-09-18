В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН

ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил агентству Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию об отсутствии виз для визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

"Посмотрим, что будет. Сейчас окончательно не решилось. В Данный момент у нас нет визы", - сказал Зариф агентству.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на полях Генассамблеи ООН.

Сообщения о возможной отмене визита Роухани в Нью-Йорк и слова Трампа появились на фоне обвинений США в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.