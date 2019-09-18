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РИА Новости

Министр обороны Армении опроверг информацию в СМИ о возможной отставке

12:49 18.09.2019
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© РИА НовостиЗаместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
© РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян опроверг в среду появившиеся в армянских СМИ сообщения о его предстоящей отставке.
"Как видите (слухи об отставке – ред.) не оправданы. Нет ничего такого", - сказал Тоноян журналистам.
Ранее газета "Жоговурд" ("Народ") сообщила, что вслед за уходом директора Службы национальной безопасности Армении ожидается также увольнение Тонояна.
По словам министра обороны, он не обсуждал вопрос своей отставки с премьером. Тоноян добавил, что у него не может быть разногласий с главой правительства, "ведется синхронная работа".
Кроме того, Тоноян опроверг публикации в СМИ, в которых утверждается, что в ходе заседания Совета безопасности был обсужден вопрос об увольнении начальника полиции Валерия Осипяна. "Я опровергаю, что такой вопрос на заседании Совбеза обсуждался", - сказал министр.
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О решении отправить в отставку начальника полиции по итогам заседания Совета безопасности сообщила во вторник газета "Грапарак" ("Площадь").
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