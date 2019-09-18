Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене. Такое заявление сделал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Петербурге.

При этом он подчеркнул, что производство обходится относительно недорого.

Россия поставляет в Соединенные Штаты двигатели для одноразовых ракет Antares и Atlas-5, своих "моторов" для этих носителей у американцев пока нет.

Первый контракт — почти на миллиард долларов — стороны заключили в 1997 году: Москва обязалась поставить Вашингтону 101 двигатель РД-180 для Atlas.

Несколько лет назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет США не создадут.

Сразу после этого консорциум ULA (United Launch Alliance) по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Также сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.