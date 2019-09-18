Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:14Z
https://ria.ru/20190918/1558802698.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155796/08/1557960860_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_38349904bd093b6f0a663034002d3af3.jpg
РИА Новости

Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин

12:47 18.09.2019 (обновлено: 17:14 18.09.2019)
15898
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене. Такое заявление сделал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Петербурге.
При этом он подчеркнул, что производство обходится относительно недорого.
Россия поставляет в Соединенные Штаты двигатели для одноразовых ракет Antares и Atlas-5, своих "моторов" для этих носителей у американцев пока нет.
Первый контракт — почти на миллиард долларов — стороны заключили в 1997 году: Москва обязалась поставить Вашингтону 101 двигатель РД-180 для Atlas.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
12 сентября, 11:34РИА Новости
Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
Несколько лет назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет США не создадут.
Сразу после этого консорциум ULA (United Launch Alliance) по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.
Также сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK и предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.
И так сойдет!
13 апреля 2018, 18:49РИА Новости
И так сойдет!
3271061143479
Обсудить 31
РД-181РД-180ЭнергомашРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
В тридорога это значит что НАСА оплачивает производство двигателей для себя и одновременно для Роскосмоса. И из российского бюджета ни копейки не тратиться на эти двигатели. Это хорошая экономическая модель, налогоплательщики в США финансируют российскую космическую программу)))
18 сентября, 13:54
РСРоман Славянский
125121210111
Кто нибудь (Президент, премьер) заткните безудержный фантан Рогозина. Иногда надо думать, что, где и кому ты говоришь. Из вице-премьеров поперли, теперь попрут из госкорпорации... один путь в управдомы.
18 сентября, 14:18
Юрий Cordik
4440017
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
Лента
новостей
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Машина Следственного комитета Российской Федерации
В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Взрыв бензовозов
Взрыв бензовозов на заправке в Челябинске попал на видео
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Ранения при нападении браконьеров из КНДР получили четверо пограничников
Принстонский университет
Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния