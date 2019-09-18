Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене. Такое заявление сделал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Петербурге.
При этом он подчеркнул, что производство обходится относительно недорого.
Россия поставляет в Соединенные Штаты двигатели для одноразовых ракет Antares и Atlas-5, своих "моторов" для этих носителей у американцев пока нет.
Первый контракт — почти на миллиард долларов — стороны заключили в 1997 году: Москва обязалась поставить Вашингтону 101 двигатель РД-180 для Atlas.
Несколько лет назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет США не создадут.
Сразу после этого консорциум ULA (United Launch Alliance) по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.
Также сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK и предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.
13 апреля 2018, 18:49РИА НовостиИ так сойдет!