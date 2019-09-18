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РИА Новости

Глава ФАС предложил подумать над отменой роуминга между странами БРИКС

12:45 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил коллегам из БРИКС подумать над отменой роуминга между странами, об этом он заявил в ходе выступления на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.
"Честно говоря, очень хотелось бы задать один вопрос: а может быть, нам в рамках стран БРИКС задуматься о том, может быть, мы сможем сдвинуться по пути отмены между нашими странами роуминга?", - сказал Артемьев.
Он напомнил, что сейчас такая работа идет по линии Таможенного союза и идет она "очень успешно".
"Может быть, это будет одним из очень интересных результатов нашей совместной работы", - подытожил Артемьев.
Национальный и внутрисетевой роуминг был законодательно отменен в России с 1 июня 2019 года, что, в частности, позволило россиянам не оплачивать входящие звонки в поездках по стране. При этом технически крупные операторы связи в РФ ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы России.
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