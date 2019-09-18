Глава ФАС предложил подумать над отменой роуминга между странами БРИКС

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил коллегам из БРИКС подумать над отменой роуминга между странами, об этом он заявил в ходе выступления на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

"Честно говоря, очень хотелось бы задать один вопрос: а может быть, нам в рамках стран БРИКС задуматься о том, может быть, мы сможем сдвинуться по пути отмены между нашими странами роуминга?", - сказал Артемьев.

Он напомнил, что сейчас такая работа идет по линии Таможенного союза и идет она "очень успешно".

"Может быть, это будет одним из очень интересных результатов нашей совместной работы", - подытожил Артемьев.