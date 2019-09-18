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РИА Новости

Эксперты сравнили рождаемость в 2018 году с "демографической ямой" 90-х

12:41 18.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Чабаненко / Перейти в фотобанкКраевой перинатальный центр
Краевой перинатальный центр
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суммарный коэффициент первых рождений составил в 2018 году 0,66 ребенка на женщину, такой низкий показатель наблюдался в России лишь в 1999 году, на "дне" нисходящего тренда рождаемости, следует из мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.
Согласно данным, суммарный коэффициент первых рождений составил по итогам 2018 года 0,66 ребенка в среднем на женщину. В документе отмечается, что такое падение выглядит особенно резким на фоне 2010-2015 годов когда он колебался около уровня в 0,8 ребенка.
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"Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь единожды - в 1999 году на "дне" нисходящего тренда рождаемости", - уточняется в документе.
Нынешний процесс, скорее всего, "является флотационным" (временным отклонением от нормальной величины) и может отражать решение женщин отложить рождения первенцев, уточняется в материалах РАНХиГС.
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По мнению экспертов, на первых рождениях может сказываться снижение реальных доходов населения с 2014 года и смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности. При этом делать выводы в отношении последнего факта пока рано.
Эксперты также отмечают, что поколения 1990-х годов рождения имеют несколько особенностей. Их детство пришлось на период демографического кризиса, причем на фоне роста бедности. Также, добавляют ученые, это первое из "цифровых" поколений, на образ жизни и ценности которых могли повлиять сетевые технологии.
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