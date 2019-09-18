РГО и АТОР будут популяризировать туристические возможности России

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) и Ассоциация туроператоров России (АТОР) в рамках IV Фестиваля РГО подписали соглашение о совместной деятельности по популяризации внутреннего и въездного туризма, продвижению маршрутов по России на мировом и внутреннем туристских рынках, развитию комфортной для путешественников инфраструктуры.

Соглашение было подписано почетным президентом РГО, научным руководителем Института географии РАН, академиком РАН Владимиром Котляковым и исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе.

Котляков выразил уверенность, что заключение соглашения послужит развитию как познавательного, научного и экологического туризма, так и туризма в России в целом.

"Ассоциация туроператоров России – это яркий пример создания силами бизнеса эффективного механизма продвижения туристического потенциала на российском и мировом рынках", - отметил он.