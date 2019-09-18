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РИА Новости

РГО и АТОР будут популяризировать туристические возможности России

12:34 18.09.2019 (обновлено: 12:40 18.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДиректор института географии РАН, президент гляциологической ассоциации Владимир Котляков
Директор института географии РАН, президент гляциологической ассоциации Владимир Котляков
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) и Ассоциация туроператоров России (АТОР) в рамках IV Фестиваля РГО подписали соглашение о совместной деятельности по популяризации внутреннего и въездного туризма, продвижению маршрутов по России на мировом и внутреннем туристских рынках, развитию комфортной для путешественников инфраструктуры.
Соглашение было подписано почетным президентом РГО, научным руководителем Института географии РАН, академиком РАН Владимиром Котляковым и исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе.
Котляков выразил уверенность, что заключение соглашения послужит развитию как познавательного, научного и экологического туризма, так и туризма в России в целом.
"Ассоциация туроператоров России – это яркий пример создания силами бизнеса эффективного механизма продвижения туристического потенциала на российском и мировом рынках", - отметил он.
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"Соглашение, которое мы сегодня подписали, необходимо для распространения эффективной и достоверной информации о туристическом потенциале нашей страны, популяризации исторического, культурного и исторического наследия России. Оно так же очень важно для развития комфортной для путешественников инфраструктуры. Но главное, оно призвано сыграть серьезную роль в развитии ответственного, устойчивого и доступного внутреннего туризма", - заявил Котляков.
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ТуризмтуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмРусское географическое общество
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