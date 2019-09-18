Стало известно, когда выйдет 20 сезон "Битвы экстрасенсов"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый, 20 сезон, телешоу "Битва экстрасенсов" выйдет 28 сентября на ТНТ, об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте канала.
"Нас ждет самый интернациональный сезон за всю историю существования проекта. Экстрасенсы из США, Грузии, Испании, Турции, Германии и Китая приехали в Москву для того, чтобы пройти первый отборочный этап в юбилейный, 20 сезон шоу ", - написали в группе.
Участникам, которые успешно пройдут отборочный тур, предстоит продемонстрировать свои экстрасенсорные способности, чтобы стать победителем.
В прошлом сезоне "Синюю руку" забрал Тимофей Руденко.
Сейчас в соцсети пользователи спорят по поводу популярного мистического шоу: правда это или постановка?
"Международный слет аферистов", - прокомментировала Арина Си.
"Международный слет людей, у которых есть способности. Если вас не устраивает "Битва экстрасенсов" не смотрите, вас насильно никто не заставляет", - ответила ей Оксана Наумова.