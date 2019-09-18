Стало известно, когда выйдет 20 сезон "Битвы экстрасенсов"

"Нас ждет самый интернациональный сезон за всю историю существования проекта. Экстрасенсы из США, Грузии, Испании, Турции, Германии и Китая приехали в Москву для того, чтобы пройти первый отборочный этап в юбилейный, 20 сезон шоу ", - написали в группе.