Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:53Z
https://ria.ru/20190918/1558802050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155527/50/1555275014_70:0:1918:1039_1036x0_80_0_0_cccfe65510b1f68df586b2d3d5f5e17a.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, когда выйдет 20 сезон "Битвы экстрасенсов"

13:11 18.09.2019
364
© ТНТДжулия Ванг в шоу "Битва экстрасенсов"
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
© ТНТ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый, 20 сезон, телешоу "Битва экстрасенсов" выйдет 28 сентября на ТНТ, об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте канала.
"Нас ждет самый интернациональный сезон за всю историю существования проекта. Экстрасенсы из США, Грузии, Испании, Турции, Германии и Китая приехали в Москву для того, чтобы пройти первый отборочный этап в юбилейный, 20 сезон шоу ", - написали в группе.
Участникам, которые успешно пройдут отборочный тур, предстоит продемонстрировать свои экстрасенсорные способности, чтобы стать победителем.
В прошлом сезоне "Синюю руку" забрал Тимофей Руденко.
Сейчас в соцсети пользователи спорят по поводу популярного мистического шоу: правда это или постановка?
"Международный слет аферистов", - прокомментировала Арина Си.
"Международный слет людей, у которых есть способности. Если вас не устраивает "Битва экстрасенсов" не смотрите, вас насильно никто не заставляет", - ответила ей Оксана Наумова.
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
2 сентября, 03:01Культура
Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов
010100
КультураСтиль жизниНовости культурыТНТ (телеканал)
Рекомендуем
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Логотип мессенджера WhatsApp
СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
Оператор выясняет причины рассылки спама приложением Wi-Fi в метро
Лента
новостей
Marlon E. Villaverde. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
Лучшие работы финалистов конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель Путина оценил безопасность Telegram и WhatsApp
Уборка картофеля
Фестиваль картошки пройдет в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил важность визита премьера Госсовета Китая в Россию
Арктика
В Якутии создают научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики
Подготовка к показу новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Ученые узнали, как красились женщины в Британии времен Римской империи
Волк
В Крыму на ограниченной территории ввели карантин после нападения волка
Автомобиль следственного комитета
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
Лента новостейМолния