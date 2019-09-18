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РИА Новости

Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ

12:31 18.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат крымского парламента, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов заявил, что польская сторона отказа ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
"Польская сторона не предоставила мне визу. Мы подали документы, но в визе они отказали. Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ. Польская сторона фактически лишила, в том числе представителя коренного народа Крыма, выступить и донести свою позицию. Сейчас еще боремся, пытаемся что-то сделать, чтобы все-таки попасть на совещание ОБСЕ, но это маловероятно", - сказал РИА Новости Якубов.
Он подчеркнул, что планировал выступить на площадке ОБСЕ с докладом о развитии крымской системы образования за последние 5 лет – с момента воссоединения полуострова с Россией.
"Мне есть с чем сравнивать, и это сравнение в пользу Российской Федерации. К примеру, на протяжения долгих лет из-за того, что на Украине была удручающая ситуация в области образования, наш университет не получал должной поддержки. С момента вступления Крыма в состав Российской Федерации наш вуз получил беспрецедентную поддержку, идет существенное укрепление материально-технической базы, строится Центр полиэтнической культуры, в котором мы будем рады представителем молодежи и профессуры со всего мира", - сказал Якубов.
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Кроме того, по его словам, в Крыму проводится системная работа по развитию и поддержке всех трех признанных на республиканском уровне государственными языков, в том числе крымско-татарского и украинского.
"Крым активно и динамично развивается. Откровенно говоря, вся эта санкционная политика не имеет никакого разумного смысла", - добавил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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