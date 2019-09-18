Киев заявил нового представителя в политической подгруппе по Донбассу

Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев заявил нового официального представителя в политической подгруппе, им стал юрист Алексей Резников, сообщил РИА Новости в среду по телефону представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

В среду подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске. Мирошник принимает участие в работе политической подгруппы. Как ожидается, позже пройдет заседание самой контактной группы.

"Украина заявила нового официального представителя в политической рабочей группе", - сообщил Мирошник.

По его словам, им стал политик и юрист Алексей Резников. "Это уже восьмой по счету представитель Киева в политической рабочей группе, с которым нам придётся вести переговоры", - дополнил представитель ЛНР.