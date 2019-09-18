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РИА Новости

Киев заявил нового представителя в политической подгруппе по Донбассу

12:27 18.09.2019 (обновлено: 14:46 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев заявил нового официального представителя в политической подгруппе, им стал юрист Алексей Резников, сообщил РИА Новости в среду по телефону представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.
В среду подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске. Мирошник принимает участие в работе политической подгруппы. Как ожидается, позже пройдет заседание самой контактной группы.
"Украина заявила нового официального представителя в политической рабочей группе", - сообщил Мирошник.
По его словам, им стал политик и юрист Алексей Резников. "Это уже восьмой по счету представитель Киева в политической рабочей группе, с которым нам придётся вести переговоры", - дополнил представитель ЛНР.
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По словам Мирошника, в среду политическая подгруппа планировала обсудить вопрос "особого статуса" Донбасса и "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Источник: Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера"
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