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РИА Новости
Ядерные технологии

Компания "Росатома" напечатала на 3D-принтере двигатель для беспилотника

12:20 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Компания "РусАТ" (входит в госкорпорацию "Росатом", отвечает за развитие в российской атомной отрасли аддитивных технологий) за полгода разработала и изготовила на 3D-принтере двигатель для беспилотного самолета, планируется серийное производство, сообщил журналистам исполнительный директор компании Евгений Григорьев.
"Мы разработали малогабаритные газотурбинные двигатели для различных летательных аппаратов, 80% такого двигателя распечатывается на 3D-принтере. Сейчас это опытные образцы, далее будем производить их серийно. Смысл именно в том, чтобы освоить серийное производство. Здесь мы активно взаимодействуем с Уральским заводом гражданской авиации", - сказал он.
Григорьев пояснил, что сейчас разработаны первые образцы будущих двигателей, которые в текущем и 2020 году будут проходить испытания и в случае их успешного завершения будут поставлены на производство. "По плану постановка на производство – 2021-2022 годы", - уточнил он.
По словам топ-менеджера, газотурбинные двигатели можно использовать для небольших, в том числе беспилотных, самолетов, а также для выработки электроэнергии. Находящийся в работе двигатель создается для беспилотного самолета, а для пилотируемого самолета его нужно будет модифицировать.
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"Для напечатанных на 80% двигателей одно из преимуществ – это скорость разработки… Здесь мы начали отрабатывать технологию производства шесть месяцев назад и сейчас у нас есть готовый образец, прототип двигателя, который пойдет на испытания. Его спроектировали в "цифре" и сразу же выдали на печать", - сказал Григорьев, отметив, что в России такого производства двигателей пока нет.
Деятельность "РусАТ" сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производстве линейки 3D-принтеров и их компонентов, создании материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработке комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнении услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.
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Ядерные технологииЕвгений ГригорьевРосатомРоссияТехнологии
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