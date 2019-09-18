Компания "Росатома" напечатала на 3D-принтере двигатель для беспилотника

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Компания "РусАТ" (входит в госкорпорацию "Росатом", отвечает за развитие в российской атомной отрасли аддитивных технологий) за полгода разработала и изготовила на 3D-принтере двигатель для беспилотного самолета, планируется серийное производство, сообщил журналистам исполнительный директор компании Евгений Григорьев.

"Мы разработали малогабаритные газотурбинные двигатели для различных летательных аппаратов, 80% такого двигателя распечатывается на 3D-принтере. Сейчас это опытные образцы, далее будем производить их серийно. Смысл именно в том, чтобы освоить серийное производство. Здесь мы активно взаимодействуем с Уральским заводом гражданской авиации", - сказал он.

Григорьев пояснил, что сейчас разработаны первые образцы будущих двигателей, которые в текущем и 2020 году будут проходить испытания и в случае их успешного завершения будут поставлены на производство. "По плану постановка на производство – 2021-2022 годы", - уточнил он.

По словам топ-менеджера, газотурбинные двигатели можно использовать для небольших, в том числе беспилотных, самолетов, а также для выработки электроэнергии. Находящийся в работе двигатель создается для беспилотного самолета, а для пилотируемого самолета его нужно будет модифицировать.

"Для напечатанных на 80% двигателей одно из преимуществ – это скорость разработки… Здесь мы начали отрабатывать технологию производства шесть месяцев назад и сейчас у нас есть готовый образец, прототип двигателя, который пойдет на испытания. Его спроектировали в "цифре" и сразу же выдали на печать", - сказал Григорьев, отметив, что в России такого производства двигателей пока нет.