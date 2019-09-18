СМИ назвали российскую плавучую АЭС удачным примером "зеленой" энергетики

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Проект российской плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" стал примером успешного развития технологий безуглеродной энергетики, пишет британское интернет-издание Проект российской плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" стал примером успешного развития технологий безуглеродной энергетики, пишет британское интернет-издание The Independent

В публикации отмечается, что многие "зеленые" по-прежнему скептически относятся к атомной энергетике, и игнорируют тот факт, что атомные станции являются одним из главных низкоуглеродных источников энергии, и что при производстве солнечных панелей и ветряных турбин используются материалы, опасные для окружающей среды.

По данным Международного энергетического агентства, атомная энергия является вторым по объему "чистым" источником энергии в мире, на ее долю приходится 10% мировой выработки электроэнергии, отмечает The Independent. Первое место занимает гидроэнергетика с долей в 16% от глобальной генерации.

Кроме того, в мире разрабатываются новые технологии, значительно повышающие безопасность атомных станций, указывает издание. "И в этом заключается загвоздка: в то время как многие сторонники возобновляемых источников энергии уверены, что будущее технологическое развитие решит их (возобновляемых источников энергии) многочисленные недостатки, лишь немногие предполагают, что технологический прогресс возможен и для атомной энергетики. Напротив, нововведения обычно отвергаются или называются "опасными", - пишет The Independent.

"Наглядным примером служит плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов", которую в Greenpeace назвали "Чернобылем на льду", породив опасения еще до того, как судно отправилось из Мурманска в арктический регион России. В ходе такого запугивания игнорируется тот факт, что станция должна заменить угольную электростанцию и стареющую (Билибинскую) АЭС, таким образом помогая избежать около полумиллиона тонн выбросов CO 2 в год", - отмечает издание.

Технологии морских атомных реакторов применяются с 1950-х годов, добавляет The Independent. "Поэтому неудивительно, что финский Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) заявил, что транспортировка "Академика Ломоносова" по Финскому заливу "не вызовет никакого беспокойства", - отмечает издание.

Как пишет The Independent, "на фоне скептицизма по отношению к атомной энергетике важно посмотреть на то, насколько экологически чисты и экономически эффективны возобновляемые источники энергии". "Для производства солнечных панелей и ветряных турбин требуются опасные материалы, и - в отличие от ядерных отходов - нет адекватных планов по борьбе с этими побочными продуктами, которые, как ожидается, достигнут объема в 78 миллионов тонн к 2050 году", - добавляет издание.

"Справедливое обсуждение должно включать в себя учет плюсов и минусов всех источников энергии. Кроме того, необходимо изучать нынешний и будущий потенциал технологии для реагирования на мировые энергетические вызовы. И, учитывая все обстоятельства, атомная энергетика заслуживает более справедливого отношения", - резюмирует The Independent.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.