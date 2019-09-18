В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

Сотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019

Сотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019

ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Режим контртеррористической операции отменен в городе Чегем в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков, сообщает оперативный штаб региона.

Как сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет, двое бандитов, планировавших совершить теракт, были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Чегеме в Кабардино-Балкарии, их личности установлены. По данным НАК, на месте перестрелки обнаружено самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал.