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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

12:16 18.09.2019 (обновлено: 14:18 18.09.2019)
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© НАК / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019
Сотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019
© НАК
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Сотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019
ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Режим контртеррористической операции отменен в городе Чегем в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков, сообщает оперативный штаб региона.
Как сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет, двое бандитов, планировавших совершить теракт, были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Чегеме в Кабардино-Балкарии, их личности установлены. По данным НАК, на месте перестрелки обнаружено самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.
Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал.
"Принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 5.00 в пределах административных границ города Чегем Чегемского муниципального района КБР", - говорится в сообщении.
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Национальный антитеррористический комитет РФПятигорскЧегемКабардино-БалкарияПроисшествия
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