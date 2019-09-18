В ЕР разработали законопроект об изолированном содержании главарей ОПГ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Координационный совет фракции "Единая Россия" поддержал разработанный депутатом Александром Хинштейном законопроект, которым предлагается установить изолированное содержание заключенных, занимавших руководящие должности в преступной иерархии, сообщил журналистам глава координационного совета, первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О надзоре", которые предполагают изолированное содержание от остальных заключенных лиц, осужденных по статье как руководителя преступного сообщества", - сказал Исаев журналистам.
Он пояснил, что для таких лиц необходима полная изоляция, так как даже находясь в заключении, они продолжают руководить преступным сообществом. "На это направлены инициативы Александра Евсеевича. Они сегодня координационным советом были поддержаны", - сказал Исаев.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости сам Хинштейн, законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник. Среди соавторов инициативы - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.