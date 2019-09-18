Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:40Z
https://ria.ru/20190918/1558800994.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154760/83/1547608322_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_291a76be67cfcd5fda3e0effa831dc87.jpg
РИА Новости

В ЕР разработали законопроект об изолированном содержании главарей ОПГ

12:12 18.09.2019 (обновлено: 14:40 18.09.2019)
261
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Координационный совет фракции "Единая Россия" поддержал разработанный депутатом Александром Хинштейном законопроект, которым предлагается установить изолированное содержание заключенных, занимавших руководящие должности в преступной иерархии, сообщил журналистам глава координационного совета, первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О надзоре", которые предполагают изолированное содержание от остальных заключенных лиц, осужденных по статье как руководителя преступного сообщества", - сказал Исаев журналистам.
Он пояснил, что для таких лиц необходима полная изоляция, так как даже находясь в заключении, они продолжают руководить преступным сообществом. "На это направлены инициативы Александра Евсеевича. Они сегодня координационным советом были поддержаны", - сказал Исаев.
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
13 сентября, 08:00РИА Новости
"Знают, но молчат". Убийцу лидера ореховской ОПГ ищут четверть века
Как в свою очередь сообщил РИА Новости сам Хинштейн, законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник. Среди соавторов инициативы - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.
1500111
Обсудить 0
Единая РоссияВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Лента
новостей
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Актриса Екатерина Волкова
"Буду очень скучать": Екатерина Волкова попрощалась с сериалом "Воронины"
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Эвакуация "Рукбана" находится на грани срыва из-за США, заявило Минобороны
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
08:18"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
Лента новостейМолния