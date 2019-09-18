В Хакасии дворник нашел тело новорожденной девочки возле мусорного бака

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дворник нашел тело новорожденного ребенка рядом с мусорным баком в Хакасии, личность матери установлена, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Двадцать седьмого августа 2019 года в следственные органы СК России по Республике Хакасия поступило сообщение от дворника о том, что в полиэтиленовом пакете, стоящем за мусорным баком, обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Личность матери уже установлена - это 18-летняя жительница Абакана. Девушка рассказала, что 26 августа она самостоятельно родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Опасаясь ответственности, она завернула дочь в полотенце, положила в пакет и вынесла на улицу к мусорному баку.