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РИА Новости

В Хакасии дворник нашел тело новорожденной девочки возле мусорного бака

12:12 18.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дворник нашел тело новорожденного ребенка рядом с мусорным баком в Хакасии, личность матери установлена, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Двадцать седьмого августа 2019 года в следственные органы СК России по Республике Хакасия поступило сообщение от дворника о том, что в полиэтиленовом пакете, стоящем за мусорным баком, обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Личность матери уже установлена - это 18-летняя жительница Абакана. Девушка рассказала, что 26 августа она самостоятельно родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Опасаясь ответственности, она завернула дочь в полотенце, положила в пакет и вынесла на улицу к мусорному баку.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка.
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Следственный комитет РФХакасияРоссияПроисшествия
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