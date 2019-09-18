Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале судебного заседания гособвинитель заявил два ходатайства: о возврате дела в прокуратуру на доследование и об изменении меры пресечения подсудимому с заключения под стражу на подписку о невыезде.

"Суд постановил ходатайства удовлетворить", - огласила решение судья.

Накануне в суде было заслушано обвинительное заключение. По версии следствия, Губайдулин "умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти, бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью" в сторону сотрудника полиции. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Вину программист АО "Сбербанк-Технологии" не признал.

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Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам шестерых участников несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко и Павел Устинов получили по 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три, Данила Беглец - два (Подкопаев и Беглец признали вину, их дела рассматривались в особом порядке). Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Кроме того, блогер Владислав Синица получил 5 лет колонии по обвинению в экстремизме - один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

За Устинова, которого осудили за то, что задерживавший его омоновец вывихнул плечо, вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.