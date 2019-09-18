Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:41Z
https://ria.ru/20190918/1558800800.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155880/31/1558803117_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aaed8a61e5dd9d3f023db2f76b71b7bd.jpg
РИА Новости

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

12:08 18.09.2019 (обновлено: 14:41 18.09.2019)
355
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАйдар Губайдуллин в суде
Айдар Губайдуллин в суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале судебного заседания гособвинитель заявил два ходатайства: о возврате дела в прокуратуру на доследование и об изменении меры пресечения подсудимому с заключения под стражу на подписку о невыезде.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
"Суд постановил ходатайства удовлетворить", - огласила решение судья.
Накануне в суде было заслушано обвинительное заключение. По версии следствия, Губайдулин "умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти, бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью" в сторону сотрудника полиции. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Вину программист АО "Сбербанк-Технологии" не признал.
Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам шестерых участников несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко и Павел Устинов получили по 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три, Данила Беглец - два (Подкопаев и Беглец признали вину, их дела рассматривались в особом порядке). Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Кроме того, блогер Владислав Синица получил 5 лет колонии по обвинению в экстремизме - один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
За Устинова, которого осудили за то, что задерживавший его омоновец вывихнул плечо, вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 11:41РИА Новости
Защита Устинова обжаловала приговор
201011
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его
РИА
Новости
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Эвакуация "Рукбана" находится на грани срыва из-за США, заявило Минобороны
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Защита Устинова обжаловала приговор
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Калягин прокомментировал приговор Устинову
Лента
новостей
Принстонский университет
Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США
Освобожденного Айдара Губайдулина встретили овациями
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
Единая Россия
В ЕР разработали законопроект об изолированном содержании главарей ОПГ
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Киев заявил нового представителя в политической подгруппе по Донбассу
Полосатая муха с Камчатки
Эксперт объяснил нашествие полосатых мух на Камчатке
Машина Следственного комитета РФ
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов
СМИ назвали российскую плавучую АЭС удачным примером "зеленой" энергетики
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Всемирный русский собор изучит дела задержанных на митингах в Москве
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Путин поздравил главу СПЧ с юбилеем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния