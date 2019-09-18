Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:04Z
https://ria.ru/20190918/1558800619.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39816/81/398168175_0:18:640:378_1036x0_80_0_0_f383fb700b498f0dbf04abc39c4a87b1.jpg
РИА Новости

Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США

12:04 18.09.2019
5530
© Flickr.comПринстонский университет
Принстонский университет
© Flickr.com
Принстонский университет. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американские ученые – участники проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией, согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения.
Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А", на котором показана модель ядерного противостояния между США и Россией, в YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".
По сценарию, конфликт начинается с применением обычных вооружений, но затем Россия наносит предупредительный ядерный удар по приграничной территории Германии и Польши, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе. После этого НАТО наносит ответный ядерный удар по Калининградской области. В результате, по предложенному сценарию, конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы, а затем распространяется на территорию США и России.

"SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек", - указано на сайте проекта.

Авторы симуляции указывают, что проект "мотивирован необходимостью подчеркнуть потенциально катастрофические последствия текущих планов ведения ядерной войны США и России".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать. По его словам, риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Он подчеркнул, что "эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер".
21174977
Обсудить 2
Дональд ТрампМИД РФНАТОСергей РябковЕвропаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
Взрыв бензовозов
Взрыв бензовозов на заправке в Челябинске попал на видео
Лента
новостей
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Актер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Ранения при нападении браконьеров из КНДР получили четверо пограничников
Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
Кристофер Ламберт выучил самое "владивостокское" слово
Диагностический медицинский прибор
Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния