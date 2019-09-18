Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американские ученые – участники проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией, согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения.

Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А", на котором показана модель ядерного противостояния между США и Россией, в YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".

По сценарию, конфликт начинается с применением обычных вооружений, но затем Россия наносит предупредительный ядерный удар по приграничной территории Германии и Польши, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе. После этого НАТО наносит ответный ядерный удар по Калининградской области. В результате, по предложенному сценарию, конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы, а затем распространяется на территорию США и России.

"SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек", - указано на сайте проекта.

Авторы симуляции указывают, что проект "мотивирован необходимостью подчеркнуть потенциально катастрофические последствия текущих планов ведения ядерной войны США и России".