В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
"На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook в среду.
По его словам, такая задача поставлена начальником генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчакок, министром обороны Украины Андреем Загороднюком и президентом Владимиром Зеленским.
"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Кравченко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru