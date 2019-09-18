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РИА Новости

В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

12:03 18.09.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
"На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook в среду.
По его словам, такая задача поставлена начальником генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчакок, министром обороны Украины Андреем Загороднюком и президентом Владимиром Зеленским.
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"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Кравченко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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