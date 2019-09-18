Меняйло призвал ускорить темпы помощи пострадавшим от паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Работа по помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области в свете приближающейся зимы идет, но требует ускорения от муниципальных властей, считает полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
"Работа идет. Конечно, хотелось бы, чтобы она изначально шла быстрее, без пробуксовок. Работа идет, но есть недостатки в информировании людей, в понимании, где люди будут зимовать. Но это техническая сторона вопроса, и она решаемая", - сказал полпред журналистам в среду.
Он отметил, что темпы выдачи сертификатов на приобретение жилья набраны хорошие, но каждый случай индивидуален и требует соответствующего сопровождения. "У кого-то не была оформлена собственность, у кого-то земля, и доказать, что здесь был дом, сложно, и так далее. Но по всем параметрам мы идем навстречу", - заверил Меняйло.
Полномочный представитель отметил, что все, что зависело от правительства РФ в части выделения денег, было сделано в рекордные сроки. Сейчас на двух микрорайонах уже развернуты стройплощадки.
"Все остальное зависит от расторопности региональной и муниципальной власти. К сожалению, претензии к работе муниципальных властей были и есть. Объем бедствия был не сопоставим с организацией работ. Но сейчас на каждое направление губернатором поставлены соответствующие должностные лица. Самое главное, чтобы люди понимали, что их никто не бросит. Никто людей не обманет, но ускорять работу можно и нужно", - добавил он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.