Меняйло призвал ускорить темпы помощи пострадавшим от паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Работа по помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области в свете приближающейся зимы идет, но требует ускорения от муниципальных властей, считает полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

"Работа идет. Конечно, хотелось бы, чтобы она изначально шла быстрее, без пробуксовок. Работа идет, но есть недостатки в информировании людей, в понимании, где люди будут зимовать. Но это техническая сторона вопроса, и она решаемая", - сказал полпред журналистам в среду.

Он отметил, что темпы выдачи сертификатов на приобретение жилья набраны хорошие, но каждый случай индивидуален и требует соответствующего сопровождения. "У кого-то не была оформлена собственность, у кого-то земля, и доказать, что здесь был дом, сложно, и так далее. Но по всем параметрам мы идем навстречу", - заверил Меняйло.

Полномочный представитель отметил, что все, что зависело от правительства РФ в части выделения денег, было сделано в рекордные сроки. Сейчас на двух микрорайонах уже развернуты стройплощадки.

"Все остальное зависит от расторопности региональной и муниципальной власти. К сожалению, претензии к работе муниципальных властей были и есть. Объем бедствия был не сопоставим с организацией работ. Но сейчас на каждое направление губернатором поставлены соответствующие должностные лица. Самое главное, чтобы люди понимали, что их никто не бросит. Никто людей не обманет, но ускорять работу можно и нужно", - добавил он.