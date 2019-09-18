Лучшие работы финалистов конкурса фотографии EyeEm Awards 2019

Сандра Моранте (Sandra Morante) поехала в Тибет, чтобы больше узнать об академии буддизма Ларунг Гар. Однажды утром, когда монахи собрались в храме для молитвы, один из них заметил фотографа и посмотрел прямо в объектив.
Сандра Моранте (Sandra Morante) поехала в Тибет, чтобы больше узнать об академии буддизма Ларунг Гар. Однажды утром, когда монахи собрались в храме для молитвы, один из них заметил фотографа и посмотрел прямо в объектив.
Катерина Мавроди (Katerina Mavrodi) в серии "Линии" стремилась показать женское тело как арт-объект и сделала акцент на сочетании изгибов и форм.
Катерина Мавроди (Katerina Mavrodi) в серии "Линии" стремилась показать женское тело как арт-объект и сделала акцент на сочетании изгибов и форм.
Традиционный галисийский праздник Рапа-де-Бестас, во время которого местные жители подстригают гривы диких лошадей, стал источником вдохновения для Дэвида Лопеса Фернандеса (David López Fernández).
Традиционный галисийский праздник Рапа-де-Бестас, во время которого местные жители подстригают гривы диких лошадей, стал источником вдохновения для Дэвида Лопеса Фернандеса (David López Fernández).
Альтан Кан (Altan Can) демонстрирует, как женщина превращается в воина.
Альтан Кан (Altan Can) демонстрирует, как женщина превращается в воина.
Ирина Петрова (Irina Petrova aka Olivia Violet) сделала этот кадр на кухне родительского дома в Краснодаре.
Ирина Петрова (Irina Petrova aka Olivia Violet) сделала этот кадр на кухне родительского дома в Краснодаре.
Алексей Дулин (Alexey Dulin) убежден, что с помощью фотографии можно выразить мысли и чувства.
Алексей Дулин (Alexey Dulin) убежден, что с помощью фотографии можно выразить мысли и чувства.
Евгения Рюкер (Jewgenia Rücker) сделала этот кадр утром в тосканском парке "Мильярино, Сан Россоре и Массачукколи".
Евгения Рюкер (Jewgenia Rücker) сделала этот кадр утром в тосканском парке "Мильярино, Сан Россоре и Массачукколи".
Омерали Ченакалы (Ömerali Şenakaylı) говорит, что всегда хотел увидеть диких лошадей. В городе турецком городе Кайсери фотографу удалось исполнить свою мечту.
Омерали Ченакалы (Ömerali Şenakaylı) говорит, что всегда хотел увидеть диких лошадей. В городе турецком городе Кайсери фотографу удалось исполнить свою мечту.
Переполненный поезд в Токио. Автор фото — Гэйл Джукните (Gaile Juknyte).
Переполненный поезд в Токио. Автор фото — Гэйл Джукните (Gaile Juknyte).
Работа Сотирис Бугас (Sotiris Bougas) показывает, каким хрупким и в то же время сильным может быть человеческое тело.
Работа Сотирис Бугас (Sotiris Bougas) показывает, каким хрупким и в то же время сильным может быть человеческое тело.
Героиня фотографии Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) — мастер батика из Индонезии, она занимается росписью ткани с помощью расплавленного воска уже 35 лет.
Героиня фотографии Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) — мастер батика из Индонезии, она занимается росписью ткани с помощью расплавленного воска уже 35 лет.
Виталий Головатюк (Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet) сделал это фото во время рабочей поездки в Гонконг.
Виталий Головатюк (Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet) сделал это фото во время рабочей поездки в Гонконг.
Кейт Феллини (Kate Phellini) — один из серии "Тонкий эротизм", посвященной исследованию сексуальности.
Кейт Феллини (Kate Phellini) — один из серии "Тонкий эротизм", посвященной исследованию сексуальности.
Никита Щукин (Shchukin Nikita) из Абхазии собирался сделать цветной кадр, который отображал бы всю палитру красок осени. Но в процессе работы автор увидел, что черно-белое фото лучше передает осеннее настроение.
Никита Щукин (Shchukin Nikita) из Абхазии собирался сделать цветной кадр, который отображал бы всю палитру красок осени. Но в процессе работы автор увидел, что черно-белое фото лучше передает осеннее настроение.
Марлон Е. Вильяверде (Marlon E. Villaverde) сделал это фото во время Страстной недели в своем родном городе Лукбан на Филиппинах.
Марлон Е. Вильяверде (Marlon E. Villaverde) сделал это фото во время Страстной недели в своем родном городе Лукбан на Филиппинах.
Тихая вода в датском городе Вайле. Фото Матиаса Труммингера (Mathias Trumminger).
Тихая вода в датском городе Вайле. Фото Матиаса Труммингера (Mathias Trumminger).
Страсть делает человека креативным, убежден Жоэль Петцольд (Joël Petzold). Этот кадр появился благодаря трем главным увлечениям в жизни автора: искусству, фотографии и любимой девушке.
Страсть делает человека креативным, убежден Жоэль Петцольд (Joël Petzold). Этот кадр появился благодаря трем главным увлечениям в жизни автора: искусству, фотографии и любимой девушке.
Театра "Джойс" в манхеттенском районе "Челси". Автор фото — Неи Круз (Nei Cruz).
Театра "Джойс" в манхеттенском районе "Челси". Автор фото — Неи Круз (Nei Cruz).