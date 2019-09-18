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РИА Новости

Лучшие работы финалистов конкурса фотографии EyeEm Awards 2019

17:33 18.09.2019 (обновлено: 18:25 18.09.2019)
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Организаторы конкурса фотографии EyeEm Awards 2019 выбрали финалистов. В этом году жюри рассмотрело миллион заявок. Творческое сообщество EyeEm Awards известно как площадка для поиска талантов по всему миру, здесь обращают внимание на новаторские и неординарные снимки. Имена победителей станут известны на Берлинской неделе фотографии в октябре. Самые интересные работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Sandra Morante/ EyeEm Awards 2019

Сандра Моранте (Sandra Morante) поехала в Тибет, чтобы больше узнать об академии буддизма Ларунг Гар. Однажды утром, когда монахи собрались в храме для молитвы, один из них заметил фотографа и посмотрел прямо в объектив.

Sandra Morante. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
1 из 18

Сандра Моранте (Sandra Morante) поехала в Тибет, чтобы больше узнать об академии буддизма Ларунг Гар. Однажды утром, когда монахи собрались в храме для молитвы, один из них заметил фотографа и посмотрел прямо в объектив.

© Фото : Sandra Morante/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Katerina Mavrodi/ EyeEm Awards 2019

Катерина Мавроди (Katerina Mavrodi) в серии "Линии" стремилась показать женское тело как арт-объект и сделала акцент на сочетании изгибов и форм.

Katerina Mavrodi. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
2 из 18

Катерина Мавроди (Katerina Mavrodi) в серии "Линии" стремилась показать женское тело как арт-объект и сделала акцент на сочетании изгибов и форм.

© Фото : Katerina Mavrodi/ EyeEm Awards 2019
© Фото : David López Fernández/ EyeEm Awards 2019

Традиционный галисийский праздник Рапа-де-Бестас, во время которого местные жители подстригают гривы диких лошадей, стал источником вдохновения для Дэвида Лопеса Фернандеса (David López Fernández).

David López Fernández. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
3 из 18

Традиционный галисийский праздник Рапа-де-Бестас, во время которого местные жители подстригают гривы диких лошадей, стал источником вдохновения для Дэвида Лопеса Фернандеса (David López Fernández).

© Фото : David López Fernández/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Altan Can/ EyeEm Awards 2019

Альтан Кан (Altan Can) демонстрирует, как женщина превращается в воина.

Altan Can. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
4 из 18

Альтан Кан (Altan Can) демонстрирует, как женщина превращается в воина.

© Фото : Altan Can/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Irina Petrova aka Olivia Violet/ EyeEm Awards 2019

Ирина Петрова (Irina Petrova aka Olivia Violet) сделала этот кадр на кухне родительского дома в Краснодаре.

Irina Petrova aka Olivia Violet. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
5 из 18

Ирина Петрова (Irina Petrova aka Olivia Violet) сделала этот кадр на кухне родительского дома в Краснодаре.

© Фото : Irina Petrova aka Olivia Violet/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Alexey Dulin/ EyeEm Awards 2019

Алексей Дулин (Alexey Dulin) убежден, что с помощью фотографии можно выразить мысли и чувства.

Alexey Dulin. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
6 из 18

Алексей Дулин (Alexey Dulin) убежден, что с помощью фотографии можно выразить мысли и чувства.

© Фото : Alexey Dulin/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Jewgenia Rücker/ EyeEm Awards 2019

Евгения Рюкер (Jewgenia Rücker) сделала этот кадр утром в тосканском парке "Мильярино, Сан Россоре и Массачукколи".

Jewgenia Rücker. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
7 из 18

Евгения Рюкер (Jewgenia Rücker) сделала этот кадр утром в тосканском парке "Мильярино, Сан Россоре и Массачукколи".

© Фото : Jewgenia Rücker/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Ömerali Şenakaylı/ EyeEm Awards 2019

Омерали Ченакалы (Ömerali Şenakaylı) говорит, что всегда хотел увидеть диких лошадей. В городе турецком городе Кайсери фотографу удалось исполнить свою мечту.

Ömerali Şenakaylı. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
8 из 18

Омерали Ченакалы (Ömerali Şenakaylı) говорит, что всегда хотел увидеть диких лошадей. В городе турецком городе Кайсери фотографу удалось исполнить свою мечту.

© Фото : Ömerali Şenakaylı/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Gaile Juknyte/ EyeEm Awards 2019

Переполненный поезд в Токио. Автор фото — Гэйл Джукните (Gaile Juknyte).

Gaile Juknyte. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
9 из 18

Переполненный поезд в Токио. Автор фото — Гэйл Джукните (Gaile Juknyte).

© Фото : Gaile Juknyte/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Sotiris Bougas/ EyeEm Awards 2019

Работа Сотирис Бугас (Sotiris Bougas) показывает, каким хрупким и в то же время сильным может быть человеческое тело.

Sotiris Bougas. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
10 из 18

Работа Сотирис Бугас (Sotiris Bougas) показывает, каким хрупким и в то же время сильным может быть человеческое тело.

© Фото : Sotiris Bougas/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Bimo Pradityo/ EyeEm Awards 2019

Героиня фотографии Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) — мастер батика из Индонезии, она занимается росписью ткани с помощью расплавленного воска уже 35 лет.

Bimo Pradityo. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
11 из 18

Героиня фотографии Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) — мастер батика из Индонезии, она занимается росписью ткани с помощью расплавленного воска уже 35 лет.

© Фото : Bimo Pradityo/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet/ EyeEm Awards 2019

Виталий Головатюк (Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet) сделал это фото во время рабочей поездки в Гонконг.

Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
12 из 18

Виталий Головатюк (Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet) сделал это фото во время рабочей поездки в Гонконг.

© Фото : Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Kate Phellini/ EyeEm Awards 2019

Кейт Феллини (Kate Phellini) — один из серии "Тонкий эротизм", посвященной исследованию сексуальности.

Kate Phellini. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
13 из 18

Кейт Феллини (Kate Phellini) — один из серии "Тонкий эротизм", посвященной исследованию сексуальности.

© Фото : Kate Phellini/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Shchukin Nikita/ EyeEm Awards 2019

Никита Щукин (Shchukin Nikita) из Абхазии собирался сделать цветной кадр, который отображал бы всю палитру красок осени. Но в процессе работы автор увидел, что черно-белое фото лучше передает осеннее настроение.

Shchukin Nikita. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
14 из 18

Никита Щукин (Shchukin Nikita) из Абхазии собирался сделать цветной кадр, который отображал бы всю палитру красок осени. Но в процессе работы автор увидел, что черно-белое фото лучше передает осеннее настроение.

© Фото : Shchukin Nikita/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Marlon E. Villaverde/ EyeEm Awards 2019

Марлон Е. Вильяверде (Marlon E. Villaverde) сделал это фото во время Страстной недели в своем родном городе Лукбан на Филиппинах.

Marlon E. Villaverde. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
15 из 18

Марлон Е. Вильяверде (Marlon E. Villaverde) сделал это фото во время Страстной недели в своем родном городе Лукбан на Филиппинах.

© Фото : Marlon E. Villaverde/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Mathias Trumminger/ EyeEm Awards 2019

Тихая вода в датском городе Вайле. Фото Матиаса Труммингера (Mathias Trumminger).

Mathias Trumminger. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
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Тихая вода в датском городе Вайле. Фото Матиаса Труммингера (Mathias Trumminger).

© Фото : Mathias Trumminger/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Joël Petzold/ EyeEm Awards 2019

Страсть делает человека креативным, убежден Жоэль Петцольд (Joël Petzold). Этот кадр появился благодаря трем главным увлечениям в жизни автора: искусству, фотографии и любимой девушке.

Joël Petzold. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
17 из 18

Страсть делает человека креативным, убежден Жоэль Петцольд (Joël Petzold). Этот кадр появился благодаря трем главным увлечениям в жизни автора: искусству, фотографии и любимой девушке.

© Фото : Joël Petzold/ EyeEm Awards 2019
© Фото : Nei Cruz/ EyeEm Awards 2019

Театра "Джойс" в манхеттенском районе "Челси". Автор фото — Неи Круз (Nei Cruz).

Nei Cruz. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
18 из 18

Театра "Джойс" в манхеттенском районе "Челси". Автор фото — Неи Круз (Nei Cruz).

© Фото : Nei Cruz/ EyeEm Awards 2019
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