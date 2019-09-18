Лучшие работы финалистов конкурса фотографии EyeEm Awards 2019

Организаторы конкурса фотографии EyeEm Awards 2019 выбрали финалистов. В этом году жюри рассмотрело миллион заявок. Творческое сообщество EyeEm Awards известно как площадка для поиска талантов по всему миру, здесь обращают внимание на новаторские и неординарные снимки. Имена победителей станут известны на Берлинской неделе фотографии в октябре. Самые интересные работы — в подборке Ria.ru.