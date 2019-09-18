Пистолет могут вернуть в экипировку космонавтов к 2021 году, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов к 2021 году, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов, в качестве возможного срока упоминался 2025 год. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал это решение.
"Оружие уже тестируется. В комплект космонавта может войти года через полтора, к 2021 году", - сказал Рогозин после встречи с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
Он сообщил, что сегодня в "Военмехе" ему "показали многоствольный пистолет, который может отпугивать диких животных, способствовать добыче пропитания, сигнальные огни, в том числе чтобы привлечь внимание спасательных служб".
"У нас было такое оружие... Сейчас такого оружия нет. С учётом того, что мы переносим пилотируемые программы на космодром "Восточный", это может означать и посадку корабля в этой местности. Космонавты высказываются за то, чтобы в комплекте было что-то подобное современного образца для поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в лесу", - добавил Рогозин.