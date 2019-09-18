Пистолет могут вернуть в экипировку космонавтов к 2021 году, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов к 2021 году, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов, в качестве возможного срока упоминался 2025 год. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал это решение.

"Оружие уже тестируется. В комплект космонавта может войти года через полтора, к 2021 году", - сказал Рогозин после встречи с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.

Он сообщил, что сегодня в "Военмехе" ему "показали многоствольный пистолет, который может отпугивать диких животных, способствовать добыче пропитания, сигнальные огни, в том числе чтобы привлечь внимание спасательных служб".