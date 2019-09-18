Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:43Z
https://ria.ru/20190918/1558799581.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

В Киеве арестовали активы завода по делу, в котором фигурирует Порошенко

11:43 18.09.2019
781
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко, заявила в среду пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
17 сентября, 15:45РИА Новости
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
"Вчера решением Печерского районного суда Киева было поддержано и санкционировано ходатайство следователя относительно ареста недвижимого имущества и корпоративных прав завода "Кузня на Рыбальском", - заявила Иванова журналистам. По ее словам, арест наложен в рамках расследования уголовного дела, которое касается возможных нарушений во время продажи этого завода.
Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Ранее кабмин Украины предоставил предприятию право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства с 1 января 2021 года.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
13 сентября, 13:24РИА Новости
В Госбюро расследований назвали причину обыска в банке Порошенко
1700000
Обсудить 0
Игорь КононенкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
РИА
Новости
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Киев заявил нового представителя в политической подгруппе по Донбассу
Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Пистолет могут вернуть в экипировку космонавтов к 2021 году, заявил Рогозин
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана может не попасть на ГА ООН из-за отсутствия визы, пишут СМИ
Флаги России и ЕС
В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
В Раде потребовали разъяснить стратегию по урегулированию в Донбассе
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния