В Киеве арестовали активы завода по делу, в котором фигурирует Порошенко

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко, заявила в среду пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.

"Вчера решением Печерского районного суда Киева было поддержано и санкционировано ходатайство следователя относительно ареста недвижимого имущества и корпоративных прав завода "Кузня на Рыбальском", - заявила Иванова журналистам. По ее словам, арест наложен в рамках расследования уголовного дела, которое касается возможных нарушений во время продажи этого завода.

Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.