Синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде в выходные

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Предстоящие выходные в Москве, как ожидается, будут ненастными, максимальная температура составит не более 12 градусов тепла, в воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Характер погоды у нас будет меняться в сторону похолодания, то есть она будет не сентябрьской, а больше похожей на конец октября. Что касается осадков, то в воскресенье будет кратковременный дождь, но разные модели показывают, что не исключено вкрапление мокрого снега. Но основной вид осадков - дожди", - рассказала Позднякова.

По словам метеоролога, в ближайшую ночь в Москве ожидается до 6-8 градусов тепла, по области - плюс 3-8 градусов. В четверг днем температура понизится до 10-12 градусов тепла. В пятницу характер погоды существенно не изменится: ночью плюс 4-6 градусов, днем до 10-12 тепла.

"В ночь на субботу температура будет низкой, не исключены заморозки до минус 3 градусов, но существенных осадков у нас не ожидается. Дневная температура будет градусов плюс 10-12", - добавила синоптик.

Позднякова отметила, что воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - погода будет облачной с плотным сильным ветром с порывами 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра будет казаться, что температура воздуха составляет около 5-7 градусов тепла, хотя максимально столбики термометров покажут плюс 12 градусов.