Власти Туапсе исправят ошибки на памятнике городам-героям

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Власти Туапсе дополнят список городов-героев Великой Отечественной войны и исправят грамматические ошибки на новом памятнике после обращений жителей, сообщает мэрия.

Памятник установлен на улице Жукова в Туапсе. Власти утверждают, что объект ещё не сдан, но жители уже заметили несколько ошибок на мраморном мемориале. Так, между словами "города" и "герои" не было дефиса, вместо "памяти павших" выгравировано "памяти павшим", а в списке городов не хватает Одессы, Минска и Киева.

"Администрация города Туапсе доводит до сведения жителей, что ошибки, допущенные в тексте на новом строящемся объекте по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена... Благодарим всех, кто бережно относится к сохранению исторической памяти", - говорится в сообщении.