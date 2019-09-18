Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны

ТЕГЕРАН, 18 сен - РИА Новости. Иран в переданном Вашингтону через Швейцарию послании вновь отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.

"Если против Ирана будут предприняты какие-либо меры, незамедлительно последует ответ", - приводит телерадиокомпания Ирана IRIB выдержку из послания Тегерана к США.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.