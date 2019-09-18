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РИА Новости

Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны

11:36 18.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 сен - РИА Новости. Иран в переданном Вашингтону через Швейцарию послании вновь отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.
"Если против Ирана будут предприняты какие-либо меры, незамедлительно последует ответ", - приводит телерадиокомпания Ирана IRIB выдержку из послания Тегерана к США.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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