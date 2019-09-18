Замглавы МИД России принял участие в встрече по Ливии в Берлине

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял участие в международной встрече по Ливии в Берлине, где обсуждались предложения по политическому урегулированию ливийского кризиса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча по Ливии состоялась в Берлине 17 сентября по инициативе руководства ФРГ. Как отмечается на сайте МИД РФ, в ней приняли участие также представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

Сообщается, что основной доклад был сделан спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме, который представил оценки и соображения о развитии военно-политической и гуманитарной ситуации в Ливии.

"Состоялся углубленный обмен мнениями с прицелом на проработку конкретных предложений по скорейшему политическому урегулированию ливийского кризиса", - говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Участники встречи договорились провести очередные переговоры в берлинском формате в октябре.