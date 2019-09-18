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РИА Новости

Замглавы МИД России принял участие в встрече по Ливии в Берлине

11:34 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял участие в международной встрече по Ливии в Берлине, где обсуждались предложения по политическому урегулированию ливийского кризиса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча по Ливии состоялась в Берлине 17 сентября по инициативе руководства ФРГ. Как отмечается на сайте МИД РФ, в ней приняли участие также представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза.
Сообщается, что основной доклад был сделан спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме, который представил оценки и соображения о развитии военно-политической и гуманитарной ситуации в Ливии.
"Состоялся углубленный обмен мнениями с прицелом на проработку конкретных предложений по скорейшему политическому урегулированию ливийского кризиса", - говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
Вид города Триполи
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Участники встречи договорились провести очередные переговоры в берлинском формате в октябре.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Гассан СалямеМихаил БогдановМИД РФООНВ мире
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