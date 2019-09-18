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РИА Новости

В Екатеринбурге утвердили дату проведения опроса по строительству храма

11:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Смотровая площадка на небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в среду приняла проект опроса по месту строительства храма Святой Екатерины, предусматривающий его проведение 13 октября.
Трансляция заседания велась на сайте гордумы.
Председатель депутатской комиссии Алексей Вихарев предложил передвинуть предложенную главой Екатеринбурга Александром Высокинским дату опроса с субботы 12 октября на воскресенье 13 октября, чтобы не мешать учебному процессу. Члены комиссии большинством поддержали это предложение.
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Опрос предлагается провести на 44 четырех специальных пунктах. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, голосование на всех 573 избирательных участках города потребовало бы увеличения бюджетных расходов и дополнительных кадров. Он уточнил, что общая стоимость опроса не должна превысить 6 миллионов рублей.
Проект предусматривает назначение опроса по вопросу "Какой из следующих вариантов места размещения Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины Вы поддерживаете?". В числе площадок, которые войдут в опрос, – пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, бывший приборостроительный завод на улице Горького и площадка на акватории городского пруда за Макаровским мостом.
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Одобренный проект будет внесен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы, заседание которой состоится 24 сентября.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора, после чего рабочая группа утвердила список из трех площадок.
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