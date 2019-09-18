В Екатеринбурге утвердили дату проведения опроса по строительству храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в среду приняла проект опроса по месту строительства храма Святой Екатерины, предусматривающий его проведение 13 октября.

Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

Председатель депутатской комиссии Алексей Вихарев предложил передвинуть предложенную главой Екатеринбурга Александром Высокинским дату опроса с субботы 12 октября на воскресенье 13 октября, чтобы не мешать учебному процессу. Члены комиссии большинством поддержали это предложение.

Опрос предлагается провести на 44 четырех специальных пунктах. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, голосование на всех 573 избирательных участках города потребовало бы увеличения бюджетных расходов и дополнительных кадров. Он уточнил, что общая стоимость опроса не должна превысить 6 миллионов рублей.

Проект предусматривает назначение опроса по вопросу "Какой из следующих вариантов места размещения Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины Вы поддерживаете?". В числе площадок, которые войдут в опрос, – пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, бывший приборостроительный завод на улице Горького и площадка на акватории городского пруда за Макаровским мостом.

Одобренный проект будет внесен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы, заседание которой состоится 24 сентября.