Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:48Z
https://ria.ru/20190918/1558798741.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155881/62/1558816230_0:3:1920:1083_1036x0_80_0_0_32308a75d8ddbd8aa21378f849438c4d.jpg
РИА Новости

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

11:29 18.09.2019 (обновлено: 17:48 18.09.2019)
4024
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОдно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.
Во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Сообщалось, что пограничники к вечеру среды (день мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
17 сентября, 18:30РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море
64141215
Обсудить 6
Задержание в Приморье судна из КНДРСледственный комитет РФФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
РИА
Новости
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
Сотрудники ФСБ задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море
Лента
новостей
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния