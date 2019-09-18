СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.
Во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Сообщалось, что пограничники к вечеру среды (день мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.