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РИА Новости
Война в Сирии

В Ливане задержали боевика ИГ*

11:27 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливанские силовики задержали боевика террористической группировки "Исламское государство"* в районе Харат Сайда на юго-западе страны, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте сил внутренней безопасности Ливана.
"Удалось отследить и установить личность человека, принадлежащего к упомянутой группировке, и задержать его в Харат Сайда", - говорится в документе.
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Согласно заявлению, задержанный является гражданином Сирии 1999 года рождения, специалистом по созданию и использованию поясов смертников. Отмечается, что боевик незаконным образом проник на территорию страны вместе со своим братом в 2017 году. Он воевал на стороне ИГ* на севере сирийской провинции Алеппо в течение двух лет, после чего получил осколочное ранение в живот и стал заниматься административной деятельностью в группировке.
В документе сообщается, что по приезду в Ливан задержанный связывался и встречался со сторонниками ИГ* в этой стране. Некоторое время назад он связывался с членом организации в Сирии и посылал ему фотографии и видео мест и людей в Ливане, в том числе фото скопления людей в Бейруте и точки раздачи питания по случаю шиитского праздника Ашура в Харат Сайда. Он также обсуждал с членами группировки в Сирии вопрос покупки военного оружия из Ливана.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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