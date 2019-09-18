В Ливане задержали боевика ИГ*

Согласно заявлению, задержанный является гражданином Сирии 1999 года рождения, специалистом по созданию и использованию поясов смертников. Отмечается, что боевик незаконным образом проник на территорию страны вместе со своим братом в 2017 году. Он воевал на стороне ИГ* на севере сирийской провинции Алеппо в течение двух лет, после чего получил осколочное ранение в живот и стал заниматься административной деятельностью в группировке.

В документе сообщается, что по приезду в Ливан задержанный связывался и встречался со сторонниками ИГ* в этой стране. Некоторое время назад он связывался с членом организации в Сирии и посылал ему фотографии и видео мест и людей в Ливане, в том числе фото скопления людей в Бейруте и точки раздачи питания по случаю шиитского праздника Ашура в Харат Сайда. Он также обсуждал с членами группировки в Сирии вопрос покупки военного оружия из Ливана.