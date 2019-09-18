В Ливане задержали боевика ИГ*

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливанские силовики задержали боевика террористической группировки "Исламское государство"* в районе Харат Сайда на юго-западе страны, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте сил внутренней безопасности Ливана.
"Удалось отследить и установить личность человека, принадлежащего к упомянутой группировке, и задержать его в Харат Сайда", - говорится в документе.
Согласно заявлению, задержанный является гражданином Сирии 1999 года рождения, специалистом по созданию и использованию поясов смертников. Отмечается, что боевик незаконным образом проник на территорию страны вместе со своим братом в 2017 году. Он воевал на стороне ИГ* на севере сирийской провинции Алеппо в течение двух лет, после чего получил осколочное ранение в живот и стал заниматься административной деятельностью в группировке.
В документе сообщается, что по приезду в Ливан задержанный связывался и встречался со сторонниками ИГ* в этой стране. Некоторое время назад он связывался с членом организации в Сирии и посылал ему фотографии и видео мест и людей в Ливане, в том числе фото скопления людей в Бейруте и точки раздачи питания по случаю шиитского праздника Ашура в Харат Сайда. Он также обсуждал с членами группировки в Сирии вопрос покупки военного оружия из Ливана.
Как отмечает ливанский телеканал Al-Mayadeen, этот боевик готовил нападения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.