В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек

УФА, 18 сен — РИА Новости. В Малопургинском районе Удмуртии 30-летний звукорежиссер детской школы искусств развратил 19 девочек, В Малопургинском районе Удмуртии 30-летний звукорежиссер детской школы искусств развратил 19 девочек, сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, с 2017 года он знакомился в соцсетях с малолетними детьми, представляясь 14-летней моделью.

"Выяснилось, что он вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видео порнографии", — сообщает ведомство.

Отмечается, что пострадали девочки от девяти до 14 лет, однако ни одна из них не рассказала родителям о такой переписке, поскольку они считали, что общаются со сверстницей.

В отношении него возбудили уголовные дела по статьям:

— "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"; "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"; — "Развратные действия"; "Развратные действия"; — "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"; "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"; — "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".