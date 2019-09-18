В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек

УФА, 18 сен — РИА Новости. В Малопургинском районе Удмуртии 30-летний звукорежиссер детской школы искусств развратил 19 девочек, сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, с 2017 года он знакомился в соцсетях с малолетними детьми, представляясь 14-летней моделью.
"Выяснилось, что он вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видео порнографии", — сообщает ведомство.
Отмечается, что пострадали девочки от девяти до 14 лет, однако ни одна из них не рассказала родителям о такой переписке, поскольку они считали, что общаются со сверстницей.
В отношении него возбудили уголовные дела по статьям:
—"Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста";
—"Развратные действия";
—"Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов";
—"Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
Мужчина признал свою вину. С ним провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он склонен педофилии.