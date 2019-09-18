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РИА Новости

В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек

11:26 18.09.2019 (обновлено: 13:42 18.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета Российской Федерации
Машина Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
УФА, 18 сен — РИА Новости. В Малопургинском районе Удмуртии 30-летний звукорежиссер детской школы искусств развратил 19 девочек, сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, с 2017 года он знакомился в соцсетях с малолетними детьми, представляясь 14-летней моделью.

"Выяснилось, что он вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видео порнографии", — сообщает ведомство.

Отмечается, что пострадали девочки от девяти до 14 лет, однако ни одна из них не рассказала родителям о такой переписке, поскольку они считали, что общаются со сверстницей.
В отношении него возбудили уголовные дела по статьям:
"Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста";
"Развратные действия";
"Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов";
"Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
Мужчина признал свою вину. С ним провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он склонен педофилии.
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Следственный комитет РФУдмуртияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Мужик, конечно, виноват. Однако стоит отметить полное отсутствие контроля со стороны родителей за своими детьми. В частности - с кем они общаются. В век ИИ нужен повышенный контроль за своими детьми
18 сентября, 13:01
РКРуян Кро Зерия
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