Ранения при нападении браконьеров из КНДР получили четверо пограничников

Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

МОСКВА, 18 сен — Новости. Травмы при столкновении с северокорейскими браконьерами получили не трое, а четверо пограничников, причем у одного из них — огнестрельное ранение, Травмы при столкновении с северокорейскими браконьерами получили не трое, а четверо пограничников, причем у одного из них — огнестрельное ранение, уточнили в Следственном комитете.

Накануне сообщалось, что при попытке задержать два судна пострадали трое российских военных.

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.

Оба судна удалось задержать, однако экипаж одного из них оказал сопротивление. Сейчас машины и людей конвоируют в Находку, всего задержаны более 80 граждан КНДР.

У пострадавших пограничников состояние стабильное, но их еще не доставили в больницы, так как они находятся далеко в море, а погодные условия неблагоприятные.

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР для объяснений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.

Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.