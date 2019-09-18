Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T18:22Z
https://ria.ru/20190918/1558798534.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/62/1558816248_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1a889df82f1887016d7f4cf7db19a37b.jpg
РИА Новости

Ранения при нападении браконьеров из КНДР получили четверо пограничников

11:24 18.09.2019 (обновлено: 18:22 18.09.2019)
17104
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОдно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
МОСКВА, 18 сен — Новости. Травмы при столкновении с северокорейскими браконьерами получили не трое, а четверо пограничников, причем у одного из них — огнестрельное ранение, уточнили в Следственном комитете.
Накануне сообщалось, что при попытке задержать два судна пострадали трое российских военных.
Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.
Оба судна удалось задержать, однако экипаж одного из них оказал сопротивление. Сейчас машины и людей конвоируют в Находку, всего задержаны более 80 граждан КНДР.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
17 сентября, 20:11Сказано в эфире
Эксперты прокомментировали инцидент с браконьерами в Японском мореПри задержании браконьеров из КНДР в российской акватории Японского моря были ранены трое пограничников. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали о влиянии таких инцидентов на ситуацию в Японском море и способах борьбы с нарушителями.
У пострадавших пограничников состояние стабильное, но их еще не доставили в больницы, так как они находятся далеко в море, а погодные условия неблагоприятные.
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР для объяснений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.
Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.
ФСБ при этом отмечает значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
17 сентября, 21:19РИА Новости
Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
241261327031
Обсудить 13
Задержание браконьеров из КНДРСледственный комитет РФФСБ РФКНДРРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
вот такие у россии союзники, мало того что им позволяют рыбачить по дружбе, там где нельзя, так еще и погранцов калечат
18 сентября, 12:24
ffasfegsf
1000006
Почему не открыли ответный огонь, или как с Турцие, они нам самолет сбили, а мы им С-400 для точности
18 сентября, 12:29
sserj1679
1100104
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Лента
новостей
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Момент удара студента-первокурсника в Приморском индустриальному колледже
Первокурсница избила инвалида в Приморье: подросток в больнице
Машина Следственного комитета Российской Федерации
В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек
Частицы атома
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния